Омбудсмен малого и среднего бизнеса попросила Беглова не закрывать кафе и музеи Петербурга на праздники

Действующие ограничительные меры, по словам Татуловой, могут привести законопослушный микро- и малый бизнес к банкротству, вынуждают средний и крупный бизнес сократить людей накануне Нового года. Фото: pixabay

Действующие ограничительные меры, по словам Татуловой, могут привести законопослушный микро- и малый бизнес к банкротству, вынуждают средний и крупный бизнес сократить людей накануне Нового года. Фото: pixabay

Омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова направила официальное обращение губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой не закрывать учреждения культуры и точки общепита на новогодние праздники.

Представительница интересов бизнес-сообщества отмечает, что полный запрет на работу общепита можно ввести только в новогоднюю ночь, а на время январских каникул разрешить загрузку театров, музеев, концертных площадок и других подобных учреждений на 25%.

«Предприятия в такой ситуации массово уходят в теневой сектор, при этом контролировать соблюдение противоэпидемических мер ими при таком подходе фактически невозможно», — прокомментировала Татулова в своем письме жесткие ограничения, введенные властями Петербурга из-за ухудшения ситуации по COVID-19. Омбудсмен предлагает правительству совместно с предпринимателями разработать систему работы в текущих обстоятельствах.

Беглов, в свою очередь, ответил, что Смольный стремится пойти навстречу бинзес-сообществу, однако сложившаяся остановка требует краткосрочного перерыва в работе учреждений, потенциально являющихся местами массового скопления людей, передает ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что пострадавшие от коронавирусных ограничений предприниматели требуют от Смольного компенсации убытков.