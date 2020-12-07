Бывший муниципальный депутат Купчино получил «условку» за мошенничество на 45 млн рублей

Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении бывшего муниципального депутата Купчино Александра Смехова. Его признали виновным в мошенничестве.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, экс-депутата признали виновным и приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также был удовлетворен гражданский иск на сумму 45,7 млн рублей.

Судебный процесс в отношении Смехова начался в 2018 году. Было установлено, что депутат вводил в заблуждение ООО «Центр Делового Сотрудничества «Северная столица».

В 2014 году компания приобрела землю на улице Маршала Блюхера для строительства многоквартирного дома. Через три года администрация Калининского района предложила изменить функциональную зону земельного участка, находящегося в собственности компании. Это повлекло бы невозможность использования ООО «ЦДС «Северная Столица» указанного земельного участка по назначению, и как следствие, привело бы к убыткам для организации.

Представителю компании порекомендовали обратиться к Смехову, который якобы имел опыт сохранения функциональной зоны земельного участка в аналогичной ситуации. Для оплаты положительного заключения экспертизы Смехов потребовал 5 млн рублей, которые были переданы ему.

Затем он потребовал передать ему 40 млн рублей, сказав, что эту сумму нужно заплатить чиновнику федерального органа власти.

Полученные средства Смехов присвоил себе. В итоге разрешение на строительство, выданное компании, стало недействительным из-за поправок в закон Петербурга «О Генеральном плане Санкт-Петербурга».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге поймали крупного «теневого» банкира: он обналичил более 121 млн рублей.