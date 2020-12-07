Лаборатория КВД №1 в Петербурге увеличит мощности ПЦР-диагностики на COVID-19

Лаборатория КВД №1 в Петербурге увеличит мощности ПЦР-диагностики на COVID-19
Количество анализируемых проб ПЦР, которые берутся в поликлиниках района, возрастет в два раза - до 600 тестов в сутки. Фото: pixabay.com

ПЦР-лаборатория Кожно-венерологического диспансера №1 в Василеостровском районе в два раза увеличила производительность диагностики на коронавирус, сообщили в администрации Василеостровского района.

Лаборатория КВД №1 на Большом проспекте В.О. будет использовать новое мощное оборудование, благодаря которому количество анализируемых проб ПЦР, которые берутся в поликлиниках района, возрастет в два раза — до 600 тестов в сутки.

На закупку системы выделения нуклеиновых кислот KingFisher Flex высокой производительности для лаборатории КВД №1 из бюджета Василеостровского района было выделено 7,5 млн рублей

Также лаборатория КВД №1 проводит исследования на антитела к коронавирусу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный намерен расширить объем КТ-исследований на Covid-19.

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