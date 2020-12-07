Вирусолог назвал смертельно опасную болезнь, которая может угрожать миру на фоне пандемии COVID-19

"Будет реально очень опасно, если им начнут болеть люди. Причем экспериментально уже было доказано, что такое возможно", - заявил специалист. Фото: pixabay

"Будет реально очень опасно, если им начнут болеть люди. Причем экспериментально уже было доказано, что такое возможно", - заявил специалист. Фото: pixabay

Вирусолог и бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов рассказал о смертельной угрозе, которой может обернуться вспышка птичьего гриппа на фоне пандемии коронавируса.

По словам специалиста, если птичий грипп начнет передаваться людям, это может обернуться катастрофой. На сегодняшний день единственным действенным средством борьбы с заболеванием, к сожалению, остается уничтожение зараженных птиц, приводит слова Чепурнова РИА Новости. Однако, даже это не сводит к нулю возможность распространения вируса.

Сейчас кур приходится уничтожать тысячами. Эксперт призывает контролировать птичников, которые занимаются забоем, чтобы не допустить вспышки заболевания с высокой летальностью и тяжелым течением. «Это будут колоссальные экономические потери и биологическая угроза», — оценил ситуацию вирусолог.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия вошла в состав стран, тестирующий эффективность китайской вакцины против COVID-19.