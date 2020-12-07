Петербуржцы смогут привиться от коронавируса в 50 пунктах вакцинации

Санкт-Петербург активно готовится к вакцинации населения от коронавирусной инфекции. В настоящее время город закупает переносные контейнеры и морозильные камеры, в которых будет храниться вакцина.

Городской губернатор Александр Беглов заявил в эфире «Радио России», что Северная столица, как и вся страна, готова начать вакцинацию — первыми вакцину получат те, кто входит в группы повышенного риска. Сначала прививать будут медиков, учителей и соцработников.

По словам Беглова, на первом этапе в Петербурге будут работать девять пунктов вакцинации. На втором этапе районам предстоит в общей сложности открыть 50 пунктов, в которых горожане смогут получить вакцину.

Градоначальник отметил, что до Нового года в город поставят несколько тысяч доз. После праздников будут поступать крупные партии от 50 тысяч доз и более.

«Есть предварительные договоренности о получении Петербургом в январе до полумиллиона доз вакцины», — заключил губернатор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что локдаун близко: Беглов рассказал, что ждет Петербург за «красной чертой» COVID-19.