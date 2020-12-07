В Белом доме заявили о мирной передаче власти от Трампа Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп мирно передаст власть администрации победившего на выборах демократа Джо Байдена.

«Я знаю, что будет мирная передача власти», — сказал глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Он добавил, что не считает Трампа «раздраженным президентом» из-за итогов выборов, сообщает The Washington Post.

По его словам, американский лидер показал себя как президент, который «считает важным весьма внимательно следить за возможными фальсификациями на выборах».

Выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.