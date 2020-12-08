Пожарные за час потушили горящую дачу в Кировском районе

Пожарные за час потушили горящую дачу в Кировском районе
Спасатели час тушили пожар. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Кировском районе Ленобласти среди ночь загорелся дачный дом. Спасатели боролись с огнем около часа.

Возгорание случилось во вторник, 8 декабря, в садоводстве «Чайка» (массив Келколово-2), на улице Большая Заречная. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 4:40. К месту происшествия незамедлительно выехали восемь огнеборцев на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, площадь пожара составила 24 квадратных метра. К 5:47 пожар был ликвидирован.

Другие подробности неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Софьи Ковалевской под утро вспыхнула двухкомнатная квартира.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Лесном прогремела стрельба из жилого дома, задержан один из жителей
Водитель – за границей, пострадавшая – в больнице: что известно о ДТП с ...
Задержан петербуржец, устроивший поножовщину в гостях на Интернациональной
Полицейские задержали подростка, отобравшего деньги у петербурженки
Чай может подавлять активность коронавируса
В Смольном обсуждают «дистанционку» для школ – ситуация с COVID-19 в ...
На Дворцовой установили столетнюю живую ель
Пожарные за час потушили горящую дачу в Кировском районе