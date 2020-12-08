Пожарные за час потушили горящую дачу в Кировском районе

В Кировском районе Ленобласти среди ночь загорелся дачный дом. Спасатели боролись с огнем около часа.

Возгорание случилось во вторник, 8 декабря, в садоводстве «Чайка» (массив Келколово-2), на улице Большая Заречная. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 4:40. К месту происшествия незамедлительно выехали восемь огнеборцев на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, площадь пожара составила 24 квадратных метра. К 5:47 пожар был ликвидирован.

Другие подробности неизвестны.

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