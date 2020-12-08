СК раскрыл хищение в размере 180 млн рублей при строительстве «Газпром Арены»

Строительство "Газпром Арены" началось еще в 2007 году, однако завершили его лишь в 2017-м. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Строительство "Газпром Арены" началось еще в 2007 году, однако завершили его лишь в 2017-м. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Следственный комитет России раскрыл хищение около 180 миллионов рублей. Деньги были присвоены в ходе поставок системы видеонаблюдения при строительстве футбольного стадиона «Газпром Арена» в Петербурге.

Об этом заявил глава СКР Александр Бастрыкин во вторник, 8 декабря, в интервью РИА Новости, взятом в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией. Обыски по данному уголовному делу проходили еще в октябре прошлого года — уже тогда в краже крупной суммы заподозрили компанию-поставщика оборудования.

Злоумышленники путем мошеннических действий закупили системы видеонаблюдения на 180 млн рублей дороже, присвоив «лишние» средства. На данный момент фигуранами дела являются пятеро мужчин: Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Дмитрий Сбруев и Валерий Мороз. Им уже предъявлены обвинения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-муниципальный депутат Купчино получил условный срок за мошенничество на 45 млн рублей.