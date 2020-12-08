«Зенит» примет «Боруссию» на домашнем стадионе

Петербургский футбольный «Зенит» готовится во вторник, 8 декабря, принять «Боруссию» на домашнем стадионе.

Встреча состоится на домашнем стадионе «Зенита», «Газпром Арене» и начнется в 20:55. Матч пройдет в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Отметим, что по итогам пяти матчей у петербуржцев всего одно очко. Команда из Северной столицы находится на последнем месте в группе F и уже потеряла возможность выйти в плей-офф еврокубков. Таким образом, турнирного значения матч иметь не будет.

Петербуржцы выйдут на поле в лазурной форме.

Отметим, что петербургская команда успела разогреться. Так, 5 декабря, «Зенит» одержал победу в матче чемпионата России против «Урала» со счетом 5:1.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился своими впечатлениями об игре команды в главном европейском турнире – Лиге чемпионов. Он выразил надежду на то, что в следующем году команда сможет выступить лучше.