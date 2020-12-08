Станция техобслуживания полыхает у метро «Старая деревня»

В Приморском районе Петербурга полыхает станция техобслуживания. Столб дыма от пожара виден за километры от места пожара.

По данным петербургского главного управления МЧС, пожар начался около четырех часов дня во вторник, 8 декабря. Возгорание произошло на территории СТО на Мебельной улице, 2/2. Предварительно, огонь распространился по площади 200 квадратных метров в боксе размером 60 на 120 метров.

Очевидцы сообщают в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», что дым от пожара виден даже со станции метро «Лесная». По словам пользователей, на месте происшествия что-то взорвалось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожарные за час потушили горящую дачу в Кировском районе.