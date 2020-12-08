Поддержка арендаторов недвижимости Петербурга превысила 1 млрд рублей

Более 420 компаний, которые арендуют недвижимость у Петербурга, освобождены от арендной платы за второй квартал 2020 года. Общая сумма отмененных платежей за аренду городских помещений, зданий и земли достигла 118 млн рублей.

Как сообщили в Смольном, освобождением от арендных платежей могут воспользоваться представители малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированные некоммерческие организации в отраслях, пострадавших из-за пандемии.

По 126 договорам купли-продажи помещений, заключённым организациями и предпринимателями при реализации преимущественного права на выкуп арендуемой недвижимости, город предоставил отсрочку по уплате платежей на сумму около 433 млн рублей.

За период с марта по октябрь отсрочку по арендной плате предоставили 465 арендаторам на сумму более 465 млн рублей.

Отмечается, что город предоставляет меры поддержки в заявительном порядке. Общая сумма имущественной поддержки пользователей городской недвижимости к началу декабря составила порядка 1 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для поддержки бизнеса в Петербурге введут новые налоговые льготы.