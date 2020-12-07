Для поддержки бизнеса в Петербурге введут новые налоговые льготы

На 2021 год сохранится 50% льгота по уплате налога на имущество организаций гостиничного бизнеса. Фото: pixabay.com

На 2021 год сохранится 50% льгота по уплате налога на имущество организаций гостиничного бизнеса. Фото: pixabay.com

Городское правительство одобрило изменения в законы Петербурга о налогах и сборах. Вводимые налоговые льготы входят в третий пакет поддержки бизнеса на фоне пандемии COVID-19.

Как сообщили в Смольном, меры, связанные со снижением налоговой нагрузки, позволят бизнесу продолжать работу даже в условиях снижения потребительского спроса.

Документом предлагается продлить до 2022 года действие льготы по налогу на имущество для организацией социально-культурной сферы. До 2023 года включительно будут продлены так называемые налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, на 2021 год сохранится 50% льгота по уплате налога на имущество организаций гостиничного бизнеса. Транспортный налог на водные транспортные средства, относящиеся к объектам культурного наследия, отменяется на три года.

С 2021 года граждан освободят от уплаты налога на транспортные средства с электрическими двигателями или на газомоторном топливе, произведенные на территории ЕЭС.

Выпадающие доходы городского бюджета из-за принимаемых мер составят 8,44 млрд рублей. По транспортному налогу такие выпадающие доходы составят порядка 40 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге приняли новый пакет мер по поддержке бизнеса на фоне Covid-19.