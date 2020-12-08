Новогодние корпоративы и ёлки попали под запрет в Ленобласти

Под ограничительные меры попали новогодние корпоративы, а также городские и районные ёлки в общественных местах и заведениях общественного питания. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Под ограничительные меры попали новогодние корпоративы, а также городские и районные ёлки в общественных местах и заведениях общественного питания. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Ленинградская область вслед за Петербургом вводит на время новогодних праздников дополнительные коронавирусные ограничения. Под запрет попали корпоративы и ёлки.

Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили в областной администрации. Изменения в «ограничительное» постановление внесены главой Ленобласти Александром Дрозденко.

Так, под ограничительные меры попали новогодние корпоративы, а также городские и районные ёлки в общественных местах и заведениях общественного питания.

С 30 декабря по 3 января включительно во всех торговых центрах и комплексах Ленобласти будут закрыты фуд-корты и фуд-плейсы.

Театры и концерты разрешается проводить только при заполняемости не более 50% мест. При этом все зрители обязаны соблюдать масочный режим.

Детские оздоровительные лагеря будут работать при 50% заполнении групп и отрядов, все дети и персонал будут заезжать на смену и выезжать с нее одновременно. Медработникам полагается 100% компенсация стоимости путевок в лагеря в 2020-2021 гг. на детей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Ленобласти останутся без кафе и ресторанов в новогоднюю ночь.