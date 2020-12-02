Жители Ленобласти останутся без кафе и ресторанов в новогоднюю ночь

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал о новых коронавирусных ограничениях, которые затронут работу заведений общественного питания в новогоднюю ночь.

Кафе и рестораны в местах временного пребывания и проживания людей — то есть в отелях, спортбазах, турбазах, домах отдыха и пансионатах — будут работать в новогоднюю ночь до 2 часов ночи. Весь остальной общепит сможет работать только до 23 часов 31 декабря, передает издание «Онлайн47».

Рестораны будут работать с ограничениями и после праздника, в январе. По словам главы региона, с 1 по 5 января область синхронно с Петербургом закроет фудкорты.

«Планируем закрыть фудкорты, чтобы в ту же «Мегу» или «Кубус» не рванули люди из Питера просто попить кофе, чтобы не было столпотворения», — объяснил Дрозденко.

Он уточнил, что других ограничений, скорее всего, вводить не будут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов заявил о возможном ужесточении ограничений по коронавирусу в Петербурге.