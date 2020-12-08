Трамп еще раз сообщил о возможной победе на выборах в президенты США

Трамп еще раз сообщил о возможной победе на выборах в президенты США
Президент США Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realdonaldtrump/

Действующий президент США Дональд Трамп продолжает верить в свою победу на президентских выборах. Политик в очередной раз выразил надежду на то, что именно он станет следующим лидером Америки.

Как сообщает ТАСС об этом Трамп заявил во вторник, 8 декабря, когда отвечал на вопросы журналистов в Белом доме. Политик назвал Байдена проигравшим в выборах, а также отметил, что на выборах были масштабные нарушения и махинации.

«Будем надеяться, следующая администрация будет администрацией Трампа, так как нельзя воровать сотни миллионов голосов. Нельзя допускать мошенничества и обмана, всего того, что они (демократы) совершили», – заявил президент США.

Кроме этого, Трамп отметил, что продолжит борьбу за голоса на законодательном уровне. Политик намерен пересматривать выборы путем судебных разбирательств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Белом доме заявили о мирной передачи власти от Трампа Байдену.

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