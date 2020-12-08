Россияне стали реже целоваться и обниматься при встрече из-за Covid-19

Россияне адаптируются к жизни при коронавирусе. Поцелуи и объятия стали менее популярными в качестве приветствия при встрече.

Данные об этом приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на исследование, передает ТАСС в среду, 9 декабря.

«В 2020 году в 1,5 раза снизилась доля россиян, приветствующих друзей и родных поцелуем (с 40% в 2019 г. до 27%). В прошлом году практически каждый второй россиянин сообщал, что с определенной периодичностью практикует поцелуи в качестве формы приветствия или выражения чувств к своим близким и знакомым. В 2020 году их доля снизилась до 36%», – говорится в сообщении ВЦИОМ.

Кроме этого, жители страны стали реже протягивать друг другу руку при встрече. Такое приветствие осталось популярным у 38%. В 2019 году так здоровались 50% опрошенных.

Также россияне стали меньше улыбаться при встрече с родственниками. Процент упал до 34 с 41.

В данном опросе приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет. Мероприятие было проведено 28 ноября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что поставки вакцины «Спутник V» начнутся в регионы России с 10 декабря.