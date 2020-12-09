В Петербурге за сутки коронавирус выявили у 3 761 человека

В городе обновляются данные о числе новых инфицированных Covid-19. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В городе обновляются данные о числе новых инфицированных Covid-19. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В Петербурге за сутки коронавирус выявили у 3 761 человека. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости Covid-19.

Об этом стало известно в среду, 9 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, лидером стала Москва, за сутки в городе выявили 5 145 инфицированных. Третье место заняла Московская область — 1 372 новых заболевших. В Ленобласти — 218 человек подхватили Covid-19 за сутки.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что содержащиеся в чае летучие вещества могут нейтрализовать частицы коронавирусной инфекции нового типа.