Чай может подавлять активность коронавируса

Чай может подавлять активность коронавируса
Эффективность продемонстрировал не только черный, но и зеленый чай. Фото: pixabay.com

Содержащиеся в чае летучие вещества могут нейтрализовать частицы коронавирусной инфекции нового типа. К такому выводу пришли ученые из Японии.

Так, катехины и другие вещества из указанного напитка могут замедлять активность частиц инфекции. Эффективность продемонстрировал не только черный, но и зеленый чай.

Согласно данным, опубликованным в электронной научной библиотеке bioRxiv, напитку удалось нейтрализовать частицы и притормозить процесс ее попадания в здоровые клетки.

О воздействии напитков на вирус внутри человеческого организма пока данных нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, какой напиток чрезвычайно полезен для мозга. Интерес ученых привлекли органические вещества, содержащиеся в какао.

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