Очередная ГАЗель застряла под сортировочными мостами на Южном шоссе

Очередная ГАЗель застряла под сортировочными мостами на Южном шоссе
В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Большегруз затрудняет движение, но пока не может уехать.

Сегодня днем, 9 декабря, очередная ГАЗель застряла под сортировочными мостами на Южном шоссе. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Отмечается, что машину перекосило от удара, а тем временем участники движения не знают, как быть с преградой на своем пути. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Скоро ГАЗели эволюционируют и уменьшатся… Это неминуемо»,

— шутят пользователи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что грузовик застрял под «мостом-глупости» на Дальневосточном. В комментариях пользователи пишут, что водители, не знающие габаритов своего транспорта, создают проблемы не только для себя, но и для всех участников движения.

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