Большегруз затрудняет движение, но пока не может уехать.
Сегодня днем, 9 декабря, очередная ГАЗель застряла под сортировочными мостами на Южном шоссе. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Отмечается, что машину перекосило от удара, а тем временем участники движения не знают, как быть с преградой на своем пути. По предварительным данным, никто не пострадал.
«Скоро ГАЗели эволюционируют и уменьшатся… Это неминуемо»,
— шутят пользователи.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что грузовик застрял под «мостом-глупости» на Дальневосточном. В комментариях пользователи пишут, что водители, не знающие габаритов своего транспорта, создают проблемы не только для себя, но и для всех участников движения.