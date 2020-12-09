Самолеты авиакомпании «Россия» получат названия в честь Городов трудовой доблести

В рамках сотрудничества авиакомпании «Россия» с ФГБУ «Роспатриотцентр» самолеты компании будут названы в честь Городов трудовой доблести.

Соответствующее соглашение было подписано пресс-секретарем авиакомпании «Россия» Сергеем Стариковым и заместителем директора ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталией Мандровой в среду, 9 декабря, в рамках Всероссийского патриотического форума, проходящего в онлайн-формате на площадке Музея Победы.

Закон об учреждении звания «Город трудовой доблести» был подписан президентом Владимиром Путиным в марте 2020 года. Звание присуждается городам, жители которых внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне. В этот список входят такие города, как Ярославль, Уфа, Челябинск, Самара и многие другие.

Авиакомпания «Россия» — первая и единственная отечественная авиакомпания, которая еще в 2016 году начала наносить на ливреи самолетов названия российских городов. Концепция выделяет авиакомпанию среди других перевозчиков, сохраняет историческую память, воспитывает гражданско-патриотические ценности и несет просветительскую функцию. Первый лайнер, отметим, получил название в честь Санкт-Петербурга. Сейчас в парке авиакомпании уже более 50 именных самолетов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что авиакомпания «Россия» открывает чартерные рейсы из Петербурга в Дубай.