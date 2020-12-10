Врач рассказала о ничтожном малом числе повторных случаев заражения коронавирусом

Врач-инфекционист израильской больницы Шамир Асаф А Рофе Галина Гольцман заявила, что большая часть повторных случаев заражения коронавирусом таковыми не является.

По ее словам, почти всегда речь идет не о новом заражении, а о недолеченном первом, сообщает РИА «Новости». На миллионы зараженных приходится только несколько десятков повторных случаев. Это ничтожно малое число. Специалист отметила, что при настоящем повторном заражении болезнь будет протекает намного легче, потому что организм уже знаком с вирусом.

По последним данным, в России зарегистрировано 2 541 199 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 44 718 летальных исходов, выздоровело 2 007 792 человека.

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