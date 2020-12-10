В Петербурге вырос спрос на малогабаритные квартиры в 2020 году

В Петербурге подобные квартиры стоят могут стоить до 3,5 млн рублей. Фото: pixabay.com

В Петербурге подобные квартиры стоят могут стоить до 3,5 млн рублей. Фото: pixabay.com

В Северной столице покупатели стали чаще интересоваться малогабаритным жильем. Рост составил 45% на рынке новостроек и 67% на вторичном рынке.

Как сообщает российский сервис «Авито Недвижимость», интерес к данному типу жилья вырос в условиях непростой экономической ситуации в стране и сниженных ипотечных ставок. В итоге, привлекательность данных квартир возросла. Ликвидные варианты стали разбирать быстрее, а их количество на рынке уменьшилось на 5% за 2020 год.

«Таким типом жилья обычно интересуются в качестве первой квартиры для молодой семьи или же рассматривают его как вариант под последующую сдачу в аренду», – говорится в исследовании сервиса.

Кроме этого, из-за спроса увеличились и цены на данное жилье. В России квартира до 30 квадратных метров в среднем стоит 1 млн 520 тыс. рублей, что на 7%2% больше, чем в прошлом году. В Петербурге же данный сегмент недвижимости вырос в цене на 6,8%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге наблюдается рекордный спрос на загородную недвижимость.