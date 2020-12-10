Скупив в панике лекарства, петербуржцы оставили без лечения домашних животных

Из-за страха перед коронавирусом петербуржцы смели с полок аптек многие препараты. Их дефицит сказывается и на тех, кому действительно показано принимать антибиотики, и на братьях наших меньших, которым нередко прописывают жизненноважные человеческие лекарства.

«Метут все, как гречку в марте», — сетует врач ветеринарной клиники в Выборгском районе Петербурга Елена Сухотина. По ее мнению, в нашем городе возникли проблемы с поставками лекарств. Речь о тех, что изначально предназначены для людей, но их нередко прописывают и питомцам.

«Например, исчез ампульный фуросемид. А это один из базовых препаратов при лечении патологий сердечно-сосудистой системы, отека легких. Многие животные принимают его на постоянной основе и в таблетках», — рассказала специалист.

Но, кажется, пропажа фуросемида в форме ампул — это общероссийская проблема. Сообщения об этом появились в СМИ еще летом этого года. Как пишет РБК со ссылкой на Минпромторг, причина кроется в нерентабельности производства. А все из-за роста стоимости фармсубстанции и зарегулированной государственной цены на лекарство. При этом, несмотря на то, что фуросемид находится в перечне жизненноважных препаратов, в форме ампул он не входит в минимальный ассортимент лекарств для аптек (т.е. они не должны контролировать его наличие).

Кроме фуросемида, по словам Елены Сухотиной, не хватает препаратов для лечения онкологических заболеваний. Что касается антибиотиков, которые положено продавать по рецепту, их, очевидно, отпускают просто так. А как еще объяснить их дефицит. В результате ветеринарным врачам приходится искать альтернативу.

«Мы стараемся подбирать замены препаратам, но, к сожалению, дженерики не всегда работают. Это я могу проиллюстрировать личным примером: таблетки от аллергии отечественного производства не помогают, а импортные — прекрасно работают, а действующее вещество одно и то же», — заключила Елена.

Напомним, нехватку в Петербурге лекарственных препаратов Смольный признал еще в середине ноября. Горожан попросили не скупать антибиотики «как гречку». Тем более что некоторые, будем честны, принимают лекарства чуть ли не превентивно, чем только вредят собственному здоровью.