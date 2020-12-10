В Ленобласти определены проблемные ЖК, где права дольщиков нужно защитить в первую очередь

В Ленобласти определены проблемные ЖК, где права дольщиков нужно защитить в первую очередь
Стройка. Фото: pixabay

Власти Ленинградской области просят Фонд защиты дольщиков не откладывать наблюдательные советы по семи ЖК долгостроям.

Как сообщает Online47 со ссылкой на Госстройнадзор Ленинградской области, губернатор региона Александр Дрозденко просит зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина оказать помощь в принятии положительных решений наблюдательным советом Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Кроме этого, выделены 7 долгостроев, которым нужно оказать помощь в первую очередь. Это ЖК «Тридевяткино царство», ЖК «Солнце», ЖК «Жар-Птица», ЖК «Финские кварталы», ЖК «Яркий», ЖК «Демидовский парк», ЖК «Итальянский квартал».

На данный момент власти Ленобласти предлагают утвердить финансирование достройки или выплаты компенсаций дольщикам этих ЖК.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти размер фонда защиты дольщиков увеличили до 800 млн рублей.

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