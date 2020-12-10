В Петербурге выявлена сеть подпольных казино, задержаны восемь человек

В Петербурге полицейские выявили сеть незаконных игорных клубов. Стражи порядка провели около 20 обысков и задержали подозреваемых.

По данным следствия, с апреля по август текущего года восемь петербуржцев, а также иные неустановленные лица, создали незаконный сетевой игорный бизнес. Они нашли специальное оборудование, подобрали персонал и организовали охрану подпольных «казино».

Как сообщили в ГУ СК РФ по Петербургу, подозреваемые принимали ставки и распределяли вырученные от проведения игр средства между участниками организованной группы. По данному факту возбудили уголовное дело.

В среду, 9 декабря, правоохранители провели около 20 обысков в игорных клубах, а также по местам жительства задержанных, были изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия. Пятерым из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сосновом Бору задержали организатора подпольного казино. Было установлено, что гражданин причастен к организации нелегального игорного клуба.