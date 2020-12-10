Власти Ленобласти призывают Фонд дольщиков не менять правила по долгостроям в одностороннем порядке

Власти Ленинградской области возмутились просьбой Фонда защиты прав дольщиков о выделении дополнительных 6 млрд на достройку объектов. А также они просят забыть об оформленных ранее договоренностях.

Как сообщает Online47 со ссылкой на губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, фонд планирует в одностороннем порядке изменить схему финансирования проблемных ЖК. Они предлагают властям Ленобласти софинансировать стройку вне зависимости от страховки объектов. Для этого они просят выделить им 6 млрд рублей.

Отметим, что ранее на данные цели уже было выделено 2,8 млрд рублей на следующие 3 года. При этом достройка объектов без страховки должна была осуществляться 50 на 50 – за счет федеральных и региональных средств.

«Юридически это называется существенным изменением договора, и в этом случае договор должен быть пересмотрен. Нам никто не предложил как-то обсудить новые условия, просто в одностороннем порядке прислали уведомление. Но так резко увеличить расходную часть бюджета на 6 миллиардов просто невозможно, и в Минфине РФ с этим согласились», – заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти определены проблемные ЖК, где права дольщиков нужно защитить в первую очередь.