В российский прокат выходит фильм «Серебряные коньки», снятый в Петербурге

Картина понравится как детям, так и взрослым зрителям. Фото: кадр из трейлера к фильму "Серебряные коньки" на YouTube/Central Partnership

Картина понравится как детям, так и взрослым зрителям. Фото: кадр из трейлера к фильму "Серебряные коньки" на YouTube/Central Partnership

В четверг, 10 декабря, на экраны российских кинотеатров выходит фильм «Серебряные коньки», съемки которого проходили в Санкт-Петербурге.

Главные роли в картине также исполнили петербургские актеры — Федор Федотов и Соня Присс. Для обоих это была дебютная работа в кино, передает телеканал «Санкт-Петербург». Авторы проекта вдохновились одноименным романом 1865 года известной американской писательницы Мэри Додж. Создатели фильма лишь перенесли место действия из Нидерландов начала XIX столетия в предрождественскую Северную столицу 1899 года.

История повествует о совместном пути к мечте Матвея, сына фонарщика, и Алисы, дочери крупного сановника. Фильм снимали не только в Петербурге, но и пригородных дворцах и особняках. Специально для картины в реках и каналах залили 10 тысяч квадратных метров льда.

Отметим, что горожане остались недовольны съемками фильма — они жаловались, что члены съемочной группы оставили много мусора на Семимостье.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кинотеатры Северной столицы не будут закрывать на новогодние праздники.