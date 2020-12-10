В российский прокат выходит фильм «Серебряные коньки», снятый в Петербурге

В четверг, 10 декабря, на экраны российских кинотеатров выходит фильм «Серебряные коньки», съемки которого проходили в Санкт-Петербурге.
Главные роли в картине также исполнили петербургские актеры — Федор Федотов и Соня Присс. Для обоих это была дебютная работа в кино, передает телеканал «Санкт-Петербург». Авторы проекта вдохновились одноименным романом 1865 года известной американской писательницы Мэри Додж. Создатели фильма лишь перенесли место действия из Нидерландов начала XIX столетия в предрождественскую Северную столицу 1899 года.
История повествует о совместном пути к мечте Матвея, сына фонарщика, и Алисы, дочери крупного сановника. Фильм снимали не только в Петербурге, но и пригородных дворцах и особняках. Специально для картины в реках и каналах залили 10 тысяч квадратных метров льда.
Отметим, что горожане остались недовольны съемками фильма — они жаловались, что члены съемочной группы оставили много мусора на Семимостье.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кинотеатры Северной столицы не будут закрывать на новогодние праздники.