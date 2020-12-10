В Финляндии произошла аварийная ситуация на одно из блоков АЭС

В Финляндии произошла аварийная ситуация на одно из блоков АЭС
Обошлось без серьезных последствий. Фото: Pixabay

Отмечается, что выбросов не произошло.

Сегодня, 10 декабря, произошла аварийная ситуация на втором блоке атомной электростанции Олкилуото, что стало причиной аварийной обстановки. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK).

Известно, что выбросов не произошло, так что радиационная обстановка в окружающей среде нормальная. Инцидент расследуется – спецслужбы выясняют, что стало причиной и каковы последствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пандемия коронавируса снизила выброс СО2 в атмосферу. Оказалось, что пандемия новой коронавирусной инфекции поспособствовала снижение выбросов углекислого газа в атмосферу, однако для эффективного результата такой «режим» нужно продлить на десятилетия.

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