В Петербурге на плакате вместо Героя СССР поместили актрису

На баннере разместили не ту фотографию. Фото: скриншот Facebook

На баннере разместили не ту фотографию. Фото: скриншот Facebook

На ошибку указала горожанка, которая поделилась наблюдениями с пользователями в интернете.

В Санкт-Петербурге на площади Мужества нашли ошибку на баннере «Героические защитники Ленинграда». Об этом рассказала горожанка на своей странице в Facebook.

Девушка заявила, что на плакате вместо фотографии Героя СССР Алии Молдагуловой поместили снимок актрисы Айтуган Темировой – она играла защитницу в фильме «Снайперы», выпущенном в 1985 году.

Горожанка добавила, что в петербургском доме национальностей подтвердили, что на баннере есть ошибка и планируют заменить его.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что останки 20 мирных жителей, убитых немцами в годы войны, нашли в Ленобласти.