В Петербурге коронавирус подхватили еще 3 779 человек

В Петербурге коронавирус подхватили еще 3 779 человек
В Петербурге продолжаются исследования на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге за минувшие сутки коронавирусную инфекцию подхватили 3 779 человек. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости новым вирусом.

Об этом стало известно в пятницу, 11 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, лидирует в рейтинге Москва, где за сутки коронавирусом заболели 7 215 человек. Третье место заняла Московская область — 1 370 новых инфицированных. В Ленобласти болезнь подхватили еще 216 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что существуют две ситуации, в которых отсутствие запахов может угрожать жизни человека. Об этом рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

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