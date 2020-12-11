Доллар вырос до 73,105 рубля на открытии торгов Мосбиржи

Американская валюта прибавила в стоимости на 0,08% на открытии торгов Мосбиржи. Доллар составил 73,105 рубля. Евро увеличился на 0,15% и достиг 88,805 рублей.

Данные об этом появились на торговой площадке Московской биржи в 10:00 по московскому времени.

Кроме этого, по состоянию на 10:14 по Москве доллар торговался по 72,91 рубля. Это -0,19%. Что касается европейской валюты, то она торговалась по 88,68 рубля (+0,01%).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что доллар упал до минимума 2018 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

По данным Bloomberg, причиной падения американской валюты стало заявление властей о массовой вакцинации против коронавируса в декабре текущего года. В итоге, доллар упал на 0,2% по отношению к 10 мировым валютам, к которым относятся евро и йена. Кроме этого, в России допустили, что американская валюта может упасть до 45 рублей за доллар.