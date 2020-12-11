Больше половины россиян заметили перемены после принятия новой конституции

Около 60% россиян заметили изменения в различных областях социальной жизни после изменения конституции. Также жители страны обратили внимания на изменения в законодательстве после принятия поправок.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя практики политического анализа ВЦИОМ Михаила Мамонова на заседании рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений в пятницу, 11 декабря.

«74% заявляют о том, что в той или иной степени они видят изменение законодательства в контексте принятия поправок в конституцию», – заявил эксперт ВЦИОМ.

Кроме этого, Михаил Мамонов отметил, что около 33% россиян, которые голосовали против поправок заявляют, что в стране происходят изменения.

«В десятку наиболее популярных также вошли закрепление статуса русского языка как государствообразующего, развитие системы экологического образования, признание культуры как уникального наследия, а также поправка, которая закрепляет доступность и качество медицинского обслуживания. Это десятка наиболее популярных и наиболее поддерживаемых поправок», – добавил эксперт.

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