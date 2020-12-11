В правительстве РФ готовится закон, позволяющий Фонду защиты дольщиков не завершать долгострои

Долгострои в Ленобласти могут не завершать на законных основаниях. Фото: Pixabay

Долгострои в Ленобласти могут не завершать на законных основаниях. Фото: Pixabay

Новый проект лишит дольщиков возможности на скорое новоселье на законных основаниях. Наблюдательный совет будет иметь право отказаться от достройки объекта, если его готовность менее 50%.

Как сообщает Online47 со ссылкой на проект постановления правительства РФ, который подготовлен по инициативе Фонда защиты прав дольщиков, почти ни один долгострой в Ленинградской области не сможет получить положительный ответ.

Отмечается, что в законопроекте не указано о какой именно 50% готовности идет речь, – объем финансирования или расхода привлеченных средств дольщиков. Получается, что Наблюдательный совет может вынести отказ по любому из данных пунктов.

Также отказом могут послужить не действующие технические условия дома. Например, если объект не подключен к инженерным сетям, то это может послужить прекращением достройки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти названы проблемные ЖК, где права дольщиков нужно защитить в первую очередь.