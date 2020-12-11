Генсек ООН предупредил о сильнейшем за последние 80 лет кризисе

Сейчас, по словам генсека, на планете наблюдается рост крайней нищеты. Фото: pixabay.com

Сейчас, по словам генсека, на планете наблюдается рост крайней нищеты. Фото: pixabay.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил, что в ближайшее время в мире может произойти сильнейший за последние 80 лет экономический спад.

Во время выступления на форуме Нобелевской премии Гутерреш заявил, что масштаб экономических и социальных последствий пандемии лишь увеличивается. По его словам, от приближающегося кризиса не спасет никакая вакцина. Он подчеркнул, что сейчас страны стоят пред лицом «крупнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий».

Сейчас, по словам генсека, на планете наблюдается рост крайней нищеты, и за горизонтом виднеется угроза голода. Как считает Гутерреш, страны не выдержали вызов, который бросил коронавирус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ООН предупредили о тяжелейшем гуманитарном кризисе в 2021 году.