Генпрокуратура проверит рост цен на продукты питания

Генпрокуратура проверит рост цен на продукты питания
Отмечается, что в декабре цены на указанные продукты продолжили расти. Фото: pixabay

По поручению Генпрокуратуры РФ во всех российских регионах должны проверить обоснованность роста цен на базовые продукты питания.

Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства. По информации Генпрокуратуры, только за период с января по ноябрь текущего года в магазинах выросли цены на сахар на 71,5%, подсолнечное масло подорожало на 23,8%, мука — на 12,9%, хлеб — на 6,3%. Отмечается, что в декабре цены на указанные продукты продолжили расти.

«С учетом этого прокурорам субъектов поручено … активизировать работу по надзору за исполнением законодательства в области ценообразования», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин объяснил рост цен на базовые продукты питания.

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