Генпрокуратура проверит рост цен на продукты питания

По поручению Генпрокуратуры РФ во всех российских регионах должны проверить обоснованность роста цен на базовые продукты питания.
Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства. По информации Генпрокуратуры, только за период с января по ноябрь текущего года в магазинах выросли цены на сахар на 71,5%, подсолнечное масло подорожало на 23,8%, мука — на 12,9%, хлеб — на 6,3%. Отмечается, что в декабре цены на указанные продукты продолжили расти.
«С учетом этого прокурорам субъектов поручено … активизировать работу по надзору за исполнением законодательства в области ценообразования», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин объяснил рост цен на базовые продукты питания.