В США в ближайшие часы начнется массовая вакцинация

Трамп намерен завершить пандемию в Америке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поставки вакцины от компаний Pfizer и BioNTech в штаты уже начались. Он отметил, что вакцинация начнется «менее чем через 24 часа». Об этом пишет РИА Новости.

Политик добавил, что намерен закончить пандемию, начавшуюся в Китае, в Америке. Он верит в высокую эффективность американского препарата – она, судя по исследованиям, составляет 95%. Трамп убежден, что США стали первой страной, которая изобрела безопасную вакцину.

«Я горд сообщить, что мы обеспечили возможность того, чтобы эта вакцина была бесплатной для всех американцев»,

— добавил Трамп

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что добровольцы, испытавшие австралийскую вакцину на COVID-19, сдают положительные тесты на ВИЧ.