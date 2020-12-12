Игорь Матвиенко собрался спасать Андрея Григорьева-Апполонова от алкоголизма

Он планирует подключать к этому друзей и близких артиста.

Продюсер Игорь Матвиенко заявил, что сочувствует солисту группу «Иванушки» Андрею Григорьеву-Апполонову из-за проблем с алкоголем. Он считает, что может помочь ему. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Матвиенко думает, что артист злоупотребляет спиртным из-за психофизики. Он убежден, что Григорьеву-Апполонову, чтобы быть «солнечным» человеком, не нужен алкоголь. Продюсер добавил, что все время, что знает музыканта, он пьет. Он хочет, чтобы друзья и близкие объединились и спасли певца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что алкоголь может привести к смертельному исходу при вакцинации от Covid-19. Употребление спиртных напитков может вызвать у человека анафилактический шок, а в некоторых случаях может привести к смертельному исходу.