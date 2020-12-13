Китайский город на границе с Россией закрыли из-за одного случая коронавируса

Власти КНР закрыли город Дуннин, расположенный на границе с Россией. Там выявили один случай коронавируса, в связи с чем в городе решили ввести карантин.

Как сообщает Yicai, 10 декабря в Дуннине нашли один случай заражения коронавирусом.

Город был закрыт с полуночи 13 декабря по местному времени 9 19:00 12 декабря по московскому времени). Для предотвращения распространения коронавируса власти приостановили работу общественного транспорта, а также ввели запрет на поездки на личном транспорте.

Городским супермаркетам, рынкам, почтовым и коммунальным службам дали пять суток на предоставление властям результатов тестирования на коронавирус всего персонала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Украины объявили о введении строгого карантина с 8 января 2021 года.