Власти Украины объявили о введении строгого карантина с 8 января 2021 года

Власти Украины готовятся к введению строгого карантина на всей территории страны с 8 по 24 января следующего года.

Соответствующее решение было принято в среду, 9 декабря, на правительственном заседании, передает портал «Страна.ua». Об усилении карантинных ограничений объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

На период двухнедельных «каникул ради безопасности» закроют школы и высшие учебные заведения, запретят массовые мероприятия, кроме официальных спортивных матчей. Бары и рестораны будут работать только навынос и на доставку. Также закроют салоны красоты, фитнес-центры, рынки и магазины, кроме тех, где продаются товары первой необходимости. Работодателям на это время рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу. Общественный транспорт пока ограничивать не собираются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в РФПИ назвали условия для производства вакцины «Спутник V» на Украине.