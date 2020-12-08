В РФПИ назвали условие для производства вакцины «Спутник V» на Украине

В РФПИ назвали условие для производства вакцины «Спутник V» на Украине
Российская вакцина от коронавируса. Фото: sputnikvaccine.com

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил о подготовки заявки на поставки сырья для изготовления вакцины от коронавируса «Спутник V» на Украине. Производить препарат могут на территории компании «Биолек» в Харькове.

Как сообщает пресс-служба РФПИ во вторник, 8 декабря, для того чтобы начались поставки в соседнюю страну, необходимо получить соответствующее одобрение от регулятора Украины. На данный момент запрос готовится к отправке.

«АО «Биолек» обладает необходимыми технологическими возможностями по производству вакцин на основе аденовирусного вектора человека. На мощностях предприятия были произведены первые тестовые розливы, технологически идентичные производству вакцины «Спутник V». Готовность завода к производству готовой формы вакцины подтверждается предоставленным видео технологического процесса», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что поставки вакцины «Спутник V» в регионы России начнутся 10 декабря.

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