В Санкт-Петербурге на коронавирус проверили более 40 тыс. человек

В Санкт-Петербурге на коронавирус проверили более 40 тыс. человек
Жителей Петербурга обследовали на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

За последние сутки в Петербурге было проведено 40 тыс. 525 обследований на наличие коронавирусной инфекции в организме.

Об этом стало известно в воскресенье утром, 13 декабря. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, в настоящее время медики следят за состоянием 2382 петербуржцев. Из них 53 человека находятся в обсерваторе, 1519 человек самоизолируются дома, а 810 человек сидят на карантине после недавнего контакта с заболевшими.

За минувшие 24 часа Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с ковидом, обработала 1354 вызова. Узнать интересующую информацию о коронавирусе можно по номеру 122.

С начала октября 46 тыс. 216 петербуржцев получили гуманитарную помощь. Им доставили продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 656 тыс. случаев Covid-19 выявлено за сутки в мире.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости СПб обследование на коронавирус оперштаб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На «Южном полукольце» иномарка насмерть сбила молодого человека
В Пушкине задержали молодого человека, угодившего в ДТП на угнанной иномарке
В Санкт-Петербурге на коронавирус проверили более 40 тыс. человек
Неизвестные на «Опеле» стреляли из автомата на рынке в Петербурге
Квартирный пожар на улице Подводника Кузьмина унес жизни троих людей
В Роспотребнадзоре назвали последствия заболевания COVID-19
На рынке в Купчино изъяли полтонны алкогольных коктейлей без лицензии
Собчак усомнилась в выборе «коронавирусного» такси в Петербурге