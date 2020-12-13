В Санкт-Петербурге на коронавирус проверили более 40 тыс. человек

За последние сутки в Петербурге было проведено 40 тыс. 525 обследований на наличие коронавирусной инфекции в организме.

Об этом стало известно в воскресенье утром, 13 декабря. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, в настоящее время медики следят за состоянием 2382 петербуржцев. Из них 53 человека находятся в обсерваторе, 1519 человек самоизолируются дома, а 810 человек сидят на карантине после недавнего контакта с заболевшими.

За минувшие 24 часа Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с ковидом, обработала 1354 вызова. Узнать интересующую информацию о коронавирусе можно по номеру 122.

С начала октября 46 тыс. 216 петербуржцев получили гуманитарную помощь. Им доставили продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 656 тыс. случаев Covid-19 выявлено за сутки в мире.