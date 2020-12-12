Более 656 тыс. случаев Covid-19 выявлено за сутки в мире

В мире зафиксировано почти 70 млн случаев заражения коронавирусом. Фото: pixabay.com

В мире зафиксировано почти 70 млн случаев заражения коронавирусом. Фото: pixabay.com

Число заражений коронавирусной инфекцией приблизилось к 70 млн человек с начала пандемии. За прошедшие сутки зафиксировано более 656 тыс. заболеваний.

Данные об этом появились в субботу, 12 декабря, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что на данный момент в мире зафиксировано 69 млн 808 тыс. 588 заражений коронавирусом. За сутки – 656 тыс. 181 человек заразились инфекцией. Также умерли от инфекции за прошедшие 24 часа 11 тыс. 868 пациентов.

Напомним, что лидером по приросту является США. В стране выявлено 15 млн 404 тыс. 889 случаев коронавируса с начала пандемии. На втором месте Индия – 9 млн 826 тыс. 775 человек. Замыкает тройку Бразилия – 6 млн 781 тыс. 788 случаев. Россия идет четвертой, – 2 млн 625 тыс. 848 случаев.

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