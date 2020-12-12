Иммунолог рассказал, как перенести коронавирус в легкой форме

Иммунолог рассказал, как перенести коронавирус в легкой форме
Самое важное в поддержании иммунитета это здоровый сон. Фото: pixabay.com

Иммунолог и академик РАН Александр Караулов рассказал, что шанс перенести COVID-19 увеличивается, если иммунная система встречает вирус «в полной боевой готовности».

Специалист рассказал, что укрепить иммунитет помогают иммунодимуляторы, но принимать их бесконтрольно ни в коем случае нельзя, сообщают «Аргументы и факты». Профилактическое действие оказывают препараты из группы интерферонов и витамины.

Самое важное в поддержании иммунитета это здоровый сон и отсутствие стресса.

С начала пандемии в России выявлено 2 625 848 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 46 453 летальных исхода, выздоровело 2 085 958 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые Университетской больницы Турку и Университета Турку выяснили, каковы новые факторы риска при коронавирусе.

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Иммунолог рассказал, как перенести коронавирус в легкой форме