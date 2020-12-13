Дмитрий Лисовец: Установлен рекорд недельной госпитализации

Установлен рекорд недельной госпитализации в перепрофилированные под работу с коронавирусом пациентами стационары — 5785 человек. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

Он отметил, что нагрузка на стационарную службу беспрецедентна. По сравнению с предыдущей неделей рост госпитализированных с коронавирусом составил 6,1%.

По последним данным, с начала пандемии в Петербурге число зараженных 174 486 человек, при этом выздоровело 98 708 пациентов, число летальных исходов достигло 6 324.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что отечественный препарат от коронавируса «Спутник V» сможет защищать организм в течение двух лет. Об этом заявил глава разработавшего вакцину «Спутник V» НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».