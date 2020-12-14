Заморозки, ярмарка и елочные базары: события предстоящей недели в Петербурге

Первые настоящие заморозки, открытие рождественской ярмарки и елочных базаров, концерты и фестивали, украшение главной новогодней ели: Gazeta.SPb рассказывает, что сулит Петербургу грядущая неделя.

Синоптики в начале этой недели предрекают снег и мороз. Водителей просят быть аккуратными и внимательными. Пешеходам по вопросам уборки города советуют обращаться в дежурную службу комитета по благоустройству, которая работает круглосуточно.

В Петербурге начали делать прививки от коронавирусной инфекции летчикам военного округа. Ранее Gazeta.SPb рассказывала, как это происходило. Напомним, в наш город поступили более 2 тыс. вакцин «Спутник V». До Нового года должны прийти еще пара тысяч доз. Более крупная поставка — до полумиллиона — ожидается в январе.

Во вторник, 15 декабря, в Мюзик-Холле состоится концерт к 180-летию Петра Чайковского. В исполнении симфонического оркестра «Северная Симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело, а также солистов театра прозвучат популярные произведения композитора.

С 16 по 30 декабря петербуржцы смогут посетить международный фестиваль видеоарта VIDEOFORMA VIII, который пройдет в Центре современного искусства имени Сергея Курёхина. Его программа состоит из двух частей: выставки, где будут представлены работы художников из России, Германии, Франции, Канады и Румынии, и кураторских скринингов, подготовленных специалистами из Петербурга, Москвы и Екатеринбурга. Вход на мероприятие свободный.

В субботу, 19 декабря, на Манежной площади заработает городская рождественская ярмарка. Деревянные домики наполнятся елочными игрушками ручной работы, сладкими сувенирами, теплой одеждой, карнавальными костюмами и другими милыми сердцу праздничными безделушками. Дух Нового года и Рождества наполнит и две прилегающие улицы — Кленовую и Малую Садовую.

А в воскресенье, 20 декабря, в Петербурге откроются елочные базары. Они будут работать во всех районах по более чем 70 адресам. Купить новогоднее дерево можно будет вплоть до 31 декабря.

Также к концу этой недели подготовят главную новогоднюю ель города. Ее, напомним, планируют оформить в ретростиле. Для украшения праздничного дерева изготовили 300 игрушек. 15-18 декабря на нем появятся серпантин, флажки и гирлянда. 19 декабря иллюминацию протестируют, а 20-го огни зажгут на постоянной основе.