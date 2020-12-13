Почти 40 тыс. жителей Петербурга успели сдать тест на коронавирус

В Петербурге на карантине находится 2 591 человек. Фото: pixabay

В Петербурге на карантине находится 2 591 человек. Фото: pixabay

В Петербурге тест на коронавирус за сутки сдали 39 681 житель города.

Согласно данным оперштаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в городе, на карантине остается 2 591 человек, 1 789 из них – контактные жители, 749 на самоизоляции и 53 петербуржца в обсерваторе.

В Петербурге за сутки зафиксировано 3768 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе 174486 случаев заражения COVID-19. Скончались 6324 человека. Выздоровело 98708 человек.

В России с начала пандемии выявлено 2 653 928 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 46 941 летальный исход, выздоровело 2 106 235 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коронавирусная пандемия продолжает вершить судьбы людей по всему миру. Статистика смертности от коронавируса в Петербурге только растет.