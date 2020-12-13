В Петербурге потеплеет до +1 в середине недели

В среду, 16 декабря, в Петербурге потеплеет в середине следующей недели. Температура воздуха прогреется до +1 градуса, сообщает «Комсомольская правда Санкт-Петербург».

В Петербурге ожидается усиленный снегопад. Столбики термометра покажут -1…+1 градус.

По прогнозу синоптиков, 14 немного похолодает. Температура будет варьироваться от -4 до -6 градусов ночью, а днем ожидается от -2 до -4. На дорогах возможна гололедица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает горожан, что, хотя завтра ожидается малооблачная погода без осадков, стоит приготовиться к морозам.