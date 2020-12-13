Психиатр рассказал, как коронавирус влияет на сон

Коронавирусная инфекция может привести к нарушению сна. Фото: pixabay.com

Коронавирусная инфекция может привести к нарушению сна. Фото: pixabay.com

Главный внештатный психиатр Минздрава России, директор НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Зураб Кекелидзе рассказал о последствиях коронавируса.

Он отметил, что коронавирусная инфекция может привести к нарушению сна и увеличению количества психосоматических расстройств. Психиатр об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, повышается тревогу, затрудняется засыпание, появляются частые ночные просыпания.

В России с начала пандемии выявлено 2 653 928 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 46 941 летальный исход, выздоровело 2 106 235 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коронавирусная пандемия продолжает вершить судьбы людей по всему миру. Статистика смертности от коронавируса в Петербурге только растет.