Премьер-министр Эсватини стал жертвой коронавируса

Премьер-министр Эсватини стал жертвой коронавируса
Сейчас наблюдается рост заболеваемости. Фото: Pixabay

Премьер-министр африканского Королевства Эсватини Мандвуло Амброзе Дламини умер после заражения коронавирусом. Ему было 52 года.

Он умер в больнице в ЮАР, куда был госпитализирован после заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.

По последним данным с начала пандемии число зараженных достигло в мире 72 099 492 человек, выздоровели 47 064 863, число смертельных исходов достигло 1 610 336.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге откроют 64 пункта для вакцинации от коронавируса. Всего в город на данный момент поступили 2 тыс. 42 дозы вакцины «Спутник V». До Нового года в Северную столицу поступит еще пару тысяч.

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