Глава МИД Франции намерен наведаться в США после прихода Байдена к власти

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан намерен наведаться в США после того, как Джозеф Байден официально станет президентом.

«Я поеду в США сразу после вступления Байдена в должность», — заявил он (цитата по ТАСС).

Он также отметил, что Байден в ходе предвыборной кампании заявил о намерении вернуться в Парижское соглашение по климату. Во Франции это заявление сочли позитивным моментом.

Выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.